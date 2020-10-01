ЕБРР ухудшил прогноз спада экономики в странах его операций до 3,9% в 2020 году

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует спад общей экономики в странах его операций до 3,9% в 2020 и рост на 3,6% в 2021 году, заявляет финансовый институт.

«ЕБРР прогнозирует, что общий спад экономики в странах его операций составит за этот год 3,9%, а в будущем году ожидается возобновление роста на уровне 3,6%. Согласно предыдущим, майским прогнозам, в 2020 году экономика должна была сократиться лишь на 3,5%, а в 2021 году показать более уверенный рост на 4,8%», — говорится в сообщении ЕБРР, распространенном в четверг.

К числу сильно пострадавших ЕБРР относит Кыргызстан, который недополучил значительную часть денежных переводов из-за рубежа.

Денежные переводы из России в страны Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа сократились во II квартале 2020 года, по данным фининститута, на 29% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а многие мигранты вернулись к месту постоянного проживания.

«По результатам обследования, проведенного в августе 2020 года, в регионах ЕБРР 73% респондентов заявили, что кризис, вызванный COVID-19, имел негативные последствия для них лично, по сравнению с 41% в развитых странах Европы, где меры стимулирования экономики были, как правило, более масштабными», — отмечается в информации.