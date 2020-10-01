Выплатить компенсации за гибель около 330 тыс. голов птицы обещает минсельхоз Казахстана

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Выплатить компенсации за гибель около 330 тыс. голов птицы обещает министерство сельского хозяйства Казахстана, передает корреспондент агентства.

«На сегодняшний день возмещению подлежат 329 691 голов птиц. Возмещение средней рыночной стоимости осуществляется комиссией, созданы штабы. При наличии экспертизы, акта ликвидации, подтверждения падежа от гриппа птиц и при открытии специального счета финансовые средства перечисляются РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» КВКН МСХ РК. Компенсацию определяет комиссия на основе данных комитета статистки Республики Казахстан по видам птиц», — сказал на брифинге в четверг ИО председателя комитета ветеринарного контроля и надзора минсельхоза Турсын Кабдулданов.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в ряде населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Казахстан уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. В министерстве сельского хозяйства пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО, а также выдвинули версию, что птичий грипп в регион могли занести дикие перелетные птицы.

21 сентября в МСХ заявили, что падеж птицы зафиксирован уже в пяти областях Казахстана.

1 октября минсельхоз заявил о прекращении падежа птицы в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях и Шымкенте, а также о снижении падежа в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. Также в МСХ сообщили, что в регионы направлено 7,7 млн бесплатных доз вакцины от птичьего гриппа.