Минсельхоз заявил о прекращении падежа птицы в четырех областях и Шымкенте

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Падеж птицы прекратился в четырех областях и Шымкенте, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«Динамика по суткам показывает снижение падежа. Так, за последние сутки прекратился падеж в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях, городе Шымкент. Кроме того, снижается падеж в СКО, Павлодарской и Костанайской областях. В целом, падеж птицы был зарегистрирован в 99 населенных пунктах 41 районов семи областей РК. В личных подворьях погибло 23 854 голов. А с учетом падежа на двух птицефабриках общее количество погибшей птицы не превышает 330 тыс. голов», — заявил на брифинге в четверг ИО председателя комитета ветеринарного контроля и надзора минсельхоза Турсын Кабдулданов.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в ряде населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Казахстан уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. В министерстве сельского хозяйства пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО, а также выдвинули версию, что птичий грипп в регион могли занести дикие перелетные птицы.

21 сентября в МСХ заявили, что падеж птицы зафиксирован уже в пяти областях Казахстана.