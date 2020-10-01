Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – США выделили $38,9 млн на реформы в сфере энергетики Казахстана и Центральной Азии, сообщает пресс-служба американского посольства в РК.

«Правительство Соединенных Штатов через Агентство по международному развитию (USAID) объявило о запуске нового пятилетнего регионального проекта USAID «Энергетика в Центральной Азии» стоимостью $38,9 млн. Целью программы является содействие пяти странам Центральной Азии: Казахстану, Кыргызской Республики, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану в достижении своих национальных энергетических приоритетов, получения экономических выгод от трансграничной торговли энергией и повышения энергетической безопасности за счет регионального сотрудничества», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как пояснили американские власти, проект USAID «Энергетика в Центральной Азии» будет помогать национальным правительствам, коммунальным предприятиям и другим заинтересованным сторонам в разработке реформ внутреннего энергетического рынка, содействовать в укреплении регионального рынка электроэнергии и способствовать широкому внедрению чистых энергетических технологий из традиционных и возобновляемых источников.

«Программа поможет странам Центральной Азии сбалансировать потребности в производстве гидроэлектроэнергии с другими приоритетами управления водными ресурсами. Проект также поможет обеспечить безопасное управление конфиденциальными данными, созданными в ходе программы», — сказано в сообщении.

В посольстве США отметили, что за последнее десятилетие USAID сыграл важную роль в подготовке фундамента для экономически жизнеспособной рыночной региональной энергосистемы в странах Центральной Азии. USAID, как отмечается, также работал над укреплением нормативно-правовой базы для развития возобновляемых источников энергии, повышением энергоэффективности.

«Проект USAID «Энергетика в Центральной Азии» будет работать с национальными и региональными партнерами для повышения потенциала местных специалистов, содействия сотрудничеству и поддержки рыночных решений от частного сектора», — добавили в посольстве.