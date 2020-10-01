На Саакашвили напали с заточкой в одном из ресторанов Киева

Алматы. 1 октября. КазТАГ – На бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напали с заточкой в одном из ресторанов Киева, сообщает «СТРАНА.ua».

«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется», — сообщил в четверг источник в украинской полиции.

На видео, которое приводит издание, видно, как к столу, за которым сидит Саакашвили, неторопливо подходит мужчина и начинает что-то говорить. Его пытается оттеснить от стола один из спутников Саакашвили, предположительно, охранник. Затем подходят еще двое и загораживают доступ к экс-президенту Грузии. Посетитель, который пытался подойти к Саакашвили, отходит в сторону, после общения с охраной мужчина направляется к выходу, затем вступает в короткий диалог с бывшим грузинским лидером, затем уходит.