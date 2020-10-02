Что позволено Юпитеру…

Зачем депутаты вспомнили «одноразовый» указ президента

Парламентские выборы в стране выглядят тем более предсказуемыми, чем они ближе. Уже совсем скоро, 24 октября, президент должен своим указом объявить их дату. Однако, если не считать нуротановских праймериз, основные политсилы, собирающиеся побороться за мандаты, не демонстрируют ничего выдающегося.

Конечно, скоро начнутся традиционные для любой электоральной кампании ритуалы – съезды партий с окончательным утверждением списка претендентов. Но услышим ли мы на них свежие идеи, могущие выгнать нас из домов в холодное январское воскресение, чтобы исполнить свой гражданский долг? Тем более, что саму процедуру выборов никто не менял – все новации избирательного законодательства фактически ограничили снижением необходимого для создания новых партий численного ценза. Все прочее – и в том числе – механизм формирования избирательных комиссий – похоже, останется неизменным.

А это значит, что интриги не будет: в мажилис нового призыва попадут все те же «новобранцы» — Nur Otan, народные коммунисты и «Ак жол». Правда, есть еще два претендента – ОСДП и «Ауыл». Но социал-демократы после прошлогодних скандалов с внутрипартийными «переворотами», связанных с одиозным Бергеем Рыскалиевым, вряд ли скоро восстановят изрядно потрепанное реноме, а политический «авангард» аграриев после ухода Гани Калиева выглядит совсем невразумительно…

Между тем, в последние дни популизм в нижней палате парламента просто зашкаливает. Не на шутку активизировались коммунисты со светлопутейцами. Причем, и по определению левая КНПК, и вроде бы праволиберальный «Ак жол» друг за дружкой подняли на щит красивую, но далеко не бесспорную идею кредитной амнистии.

Сначала Айкын Конуров – лидер коммунистов в парламенте огласил депутатский запрос премьеру, выдержанный в совершенно акжоловском духе, сообщив Аскару Мамину о том, что объемы производства в сфере МСБ за время карантина резко упали: общепита — на 53 процента, розничной торговли — на 45 процентов, транспорта — на 37 процентов. Это несет в себе риски закрытия предприятий, банкротств, судебных разбирательств с банками как у предпринимателей, так и у их работников, доложил товарищ Конуров. И предложил «провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги, создавали рабочие места и в результате введения чрезвычайного положения, карантина и локдауна оказались в сложной ситуации по обслуживанию кредитов, рискуют оказаться без средств к существованию, под гнетом финансовых институтов, ограниченными в своих правах. Источниками финансирования предлагаем высвободившиеся средства от оптимизации государственных расходов на административно-хозяйственную деятельность и налоговый маневр».

А совсем на днях – в среду Азат Перуашев выкатил тому же премьеру свой запрос — полностью в «красных» тонах: «Только по данным Всемирного банка, в текущем году количество казахстанцев, выживающих за чертой бедности, увеличилось в полтора раза, на 800 тысяч человек, превысив 2 миллиона 300 тысяч. Получается, каждый восьмой гражданин в нашей стране живет на грани нищеты. Это страшные и недопустимые цифры для нефтедобывающего государства. Поэтому требования разорившихся людей о кредитной амнистии обоснованны и понятны». Напомнив о том, что «Ак жол» еще с 2013 года добивается принятия закона о банкротстве физических лиц, господин Перуашев попросил принять меры по снижению предельных ставок процентов всех ипотечных, потребительских кредитов и кредитов для МСБ до разумного уровня (7-8 процентов), «не обрекающего граждан на нищету и разорение». О том, где банки возьмут такие дешевые деньги, мажилисмен рассказывать не стал…

Самое интересное: фактически в унисон с вождем «Ак жола» выступил в тот же день на заседании нижней палаты нуротановец Аманжан Жамалов. Обращаясь к главе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой, депутат от правящей партии предложил принять программу восстановления платежеспособности физических лиц. Он нарисовал жутковатую картину: заемщики с плохой кредитной историей (а таких, по его данным, без малого полтора миллиона) вынуждены искать новые возможности получить деньги и обращаться в так называемые микрофинансовые организации – ломбарды и прочие ростовщические конторы. Реабилитация должна касаться займов до 3 миллионов тенге с просрочкой более 90 дней, считает депутат.

Пикантность ситуации в том, что все три представленные в мажилисе партии, не сговариваясь и не стесняясь, взяли на вооружение «ноу-хау» члена политбюро Nur Otan Касым-Жомарта Токаева почти полуторагодичной давности. 26 июня 2019 года только что выигравший выборы второй президент Казахстана подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан, списав 500 тысячам казахстанцев долги по потребительским кредитам, не превышающим 3 миллиона тенге (к слову, именно этот потолок сегодня предлагает установить Аманжан Жамалов).

При этом, 250 тысяч человек получили возможность полностью погасить свои кредиты, для остальных 245 тысяч долговая ноша полегчала на 300 тысяч тенге. Сам президент на пресс-конференции в день подписания небывалого в казахстанской истории указа связал этот шаг с социальной политикой елбасы Нурсултана Назарбаева. О себе же скромно заметил: «Ко мне обращаются люди, и я не могу оставаться безучастным, видя, что они не могут выбраться из долговой ямы».

Этот чисто политический шаг нового хозяина Акорды вызвал тогда в экспертной среде далеко не однозначную реакцию. Многие независимые экономисты предупреждали Токаева: даже попав в список плохих заемщиков, «спасенные» сегодня от долговой кабалы люди завтра опять побегут в банки оформлять кредиты – не на себя, так на родственников, ибо никак иначе они не могут обеспечить свои текущие потребности. А государство будет вынуждено снова и снова списывать этим людям долги, порождая в обществе недоумение: почему несостоятельным должникам делают поблажки, по сути, за счет тех, кто легально работает, платит налоги и исправно погашает долги? При том, что президент тогда однозначно заявил: мера эта разовая и коснется она далеко не всех.

Теперь же депутаты, предлагая ее повторить ради благорасположения избирателей, готовы окончательно подсадить народ на кредитный подсос. Чему несказанно обрадуются банкиры: они будут с утроенной активностью выдавать кредиты на свадьбы и мобилы, зная, что государство возместит им любые потери. А в конечном счете это обернется, как минимум, крахом банковской системы: государство не сможет бесконечно долго платить по банковским счетам несостоятельных заемщиков. Это прекрасно понимают и коммунисты, и акжоловцы, и нуротановцы.

Но для предвыборных «брачных игр» с обнищавшим после долгих чрезвычайно-карантинных месяцев электоратом ход, безусловно, беспроигрышный. Потому все три парламентские партии самозабвенно катят мяч в одни ворота. Предложить новые правила игры они, похоже, просто не могут. Да и зачем им это? Главное – въехать в парламент на волне широковещательных посулов.

Вот только зачем дразнить публику несбыточными обещаниями – тем более, «списанными» у президента? Quod licet Iovi, non licet bovi.

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