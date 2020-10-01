Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Новые условия продажи табачных изделий вступили в силу в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«С 1 октября 2020 года обязательной маркировке подлежат «прочие сигареты, содержащие табак» под кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 2402209000, а с 1 апреля 2021 года: «прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; прочие табачные экстракты и эссенции» (2403999009); «сигареты, содержащие табак, сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей, содержащие гвоздику» (2402201000); «прочие сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей» (2402900000); «сигареты, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак» (2402100000); «табак для кальяна, указанный в примечании к субпозиции 1 группы «24. Табак и промышленные заменители табака» раздела IV «Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители» единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» (2403110000); «прочий курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции, в первичных упаковках нетто-массой не более 500г» (2403191000); «прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные, жидкие при температуре 20°c» (3824999209)», — говорится в приложении к постановлению правительства.

Напомним, о предстоящих изменениях МИА КазТАГ сообщало еще 10 сентября.