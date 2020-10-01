Правительство передало в собственность Алматы железнодорожную больницу

Новости 141 0
Должны ли богатые делиться с бедными? Должны ли богатые делиться с бедными?
2868

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Правительство Казахстана передает из госсоственности в собственность Алматы Алматинскую железнодорожную больницу, заявляет комитет госимущества и приватизации министерства финансов РК.

«Правительство РК постановляет: Передать (…) из республиканской собственности в коммунальную собственность города Алматы госдолю участия ТОО «Алматинская железнодорожная больница» в размере 100%», — говорится в постановлении правительства «Об отчуждении стратегического объекта», опубликованном на официальном сайте МФ РК.

Согласно документу, постановление вводится в действие со дня его подписания.

Также, причина передачи — ходатайство акима Алматы от 26 августа 2020 года, говорится в пояснительной записке к документу.

Похожие материалы:

  1. Обвинившего жалующихся на нехватку лекарств в «хайпе» сменили на посту замакима Алматы
  2. Почти Т3,5 млрд просят на 2020-2023 годы на обеспечение работы акима Шымкента
  3. КНБ РК готовится перенести сроки разработки комплекса интеллектуальных криптосистем
  4. Акимат Алматы намерен за четыре года прокредитовать фонд «Даму» на Т10 млрд
  5. Национальную академию образования имени Алтынсарина готовят к реорганизации

Новости партнеров

Загрузка...