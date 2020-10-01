Правительство передало в собственность Алматы железнодорожную больницу

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Правительство Казахстана передает из госсоственности в собственность Алматы Алматинскую железнодорожную больницу, заявляет комитет госимущества и приватизации министерства финансов РК.

«Правительство РК постановляет: Передать (…) из республиканской собственности в коммунальную собственность города Алматы госдолю участия ТОО «Алматинская железнодорожная больница» в размере 100%», — говорится в постановлении правительства «Об отчуждении стратегического объекта», опубликованном на официальном сайте МФ РК.

Согласно документу, постановление вводится в действие со дня его подписания.

Также, причина передачи — ходатайство акима Алматы от 26 августа 2020 года, говорится в пояснительной записке к документу.