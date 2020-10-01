Сенаторы рекомендуют доплачивать медработникам РК за нагрузки и вредность

Новости 106 0

Астана. 1 октября. КазТАГ – Сенаторы рекомендуют доплачивать медработникам Казахстана за нагрузки и вредность, сообщает пресс-служба сената парламента РК.

«Во время выездов в регионы нам задают вопросы: почему у нас три села и везде сельская амбулатория, дайте нам одну больницу, для того чтобы мы за 400 км не ездили на лечение. Однако по нашим стандартам больница может быть в населенном пункте с населением в 4-5 тыс. человек. Вместе с тем президент поставил задачу, чтобы медучреждения были в шаговой доступности. Конечно, когда требуются специалисты узкого профиля, необходимо транспортировать в областной центр. А вот основные медицинские услуги должны быть в шаговой доступности», — отметил во время заседания комитета по социально-культурному развитию и науке вице-спикер Сената Нурлан Абдиров.

Как уточняется, сенаторы обсудили актуальные проблемы в здравоохранении. В том числе аварийное состояние больниц, нехватку медпунктов и задержки с поставками медикаментов.

Сенатор Акмарал Альназарова обратила внимание и на тарифы службы первичной медико-санитарной помощи, которые не позволяют организациям покрывать фактические расходы, а для частного сектора они непривлекательны. Согласно выводам депутатов, ПМСП недофинансируется, особенно, в сравнении с остальными направлениями сферы здравоохранения.

Кроме того, сенаторы озвучили проблемы цифровизации системы здравоохранения.

Препаратные игры Препаратные игры
2167

«До сегодняшнего дня, цифровизация не имеет единой платформы, то есть медработнику приходится неоднократно забивать одни и те же данные на больного в разные программы. Этот рутинный труд не даёт возможности больше времени уделить врачу на самообразование или уделить это же время больному», — заявила Альназарова.

По итогам заседания депутаты предложили рассмотреть необходимость разработки проекта Закона РК «О статусе медицинского работника» с целью дальнейшего повышения статуса врачей, пересмотреть размеры доплат за психоэмоциональные нагрузки и вредные условия труда, изменить применение многолетних договоров на закуп жизненно-важных лекарственных препаратов и другие.

Похожие материалы:

  1. В Facebook открывается личная страница главы МВД Казахстана
  2. Создать в Казахстане государственный финансовый сектор предлагает сенатор
  3. Расширить полномочия участковых готовятся в Казахстане
  4. Минздрав анонсировал структурные изменения в системе здравоохранения Казахстана
  5. Мажилис согласился с изменениями сената в проекте поправок по вопросам борьбы с коррупцией

Новости партнеров

Загрузка...