Сенаторы рекомендуют доплачивать медработникам РК за нагрузки и вредность

Астана. 1 октября. КазТАГ – Сенаторы рекомендуют доплачивать медработникам Казахстана за нагрузки и вредность, сообщает пресс-служба сената парламента РК.

«Во время выездов в регионы нам задают вопросы: почему у нас три села и везде сельская амбулатория, дайте нам одну больницу, для того чтобы мы за 400 км не ездили на лечение. Однако по нашим стандартам больница может быть в населенном пункте с населением в 4-5 тыс. человек. Вместе с тем президент поставил задачу, чтобы медучреждения были в шаговой доступности. Конечно, когда требуются специалисты узкого профиля, необходимо транспортировать в областной центр. А вот основные медицинские услуги должны быть в шаговой доступности», — отметил во время заседания комитета по социально-культурному развитию и науке вице-спикер Сената Нурлан Абдиров.

Как уточняется, сенаторы обсудили актуальные проблемы в здравоохранении. В том числе аварийное состояние больниц, нехватку медпунктов и задержки с поставками медикаментов.

Сенатор Акмарал Альназарова обратила внимание и на тарифы службы первичной медико-санитарной помощи, которые не позволяют организациям покрывать фактические расходы, а для частного сектора они непривлекательны. Согласно выводам депутатов, ПМСП недофинансируется, особенно, в сравнении с остальными направлениями сферы здравоохранения.

Кроме того, сенаторы озвучили проблемы цифровизации системы здравоохранения.

«До сегодняшнего дня, цифровизация не имеет единой платформы, то есть медработнику приходится неоднократно забивать одни и те же данные на больного в разные программы. Этот рутинный труд не даёт возможности больше времени уделить врачу на самообразование или уделить это же время больному», — заявила Альназарова.

По итогам заседания депутаты предложили рассмотреть необходимость разработки проекта Закона РК «О статусе медицинского работника» с целью дальнейшего повышения статуса врачей, пересмотреть размеры доплат за психоэмоциональные нагрузки и вредные условия труда, изменить применение многолетних договоров на закуп жизненно-важных лекарственных препаратов и другие.