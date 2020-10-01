Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Какой будет погода в Казахстане в октябре, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Согласно консультативному прогнозу в октябре 2020 года ожидаются частые притоки холодных арктических воздушных масс на северо-восточные, центральные, юго-восточные регионы Казахстана, и вынос тепла с восточного побережья Средиземного моря на юго-запад страны. В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатической нормы на большей части республики. Выше нормы на 1°С в юго-западной половине Казахстана, ниже нормы на 1°С в северо-восточной части страны. В октябре текущего года количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы — в северо-восточной половине страны и на востоке Алматинской области», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, в ближайшие дни на большей части республики ожидается сухая и солнечная погода. В северной половине страны температура воздуха ночью составит-2+7, днем воздух будет постепенно прогреваться до+12+20, в южной половине и на западе — ночью ожидается +5+13, днем +17+25. С 5 октября с Северным циклоном и прохождением арктических атмосферных фронтов пройдут осадки. В северной половине возможен переход дождя в мокрый снег, не исключены туманы и усиление ветра с порывами до 15-23 метров в секунду. С прекращением осадков, наступят характерные для осени холодные ночи и ясные безветренные дни. Лишь на западе, юго-западе страны сохранится погода без осадков.

«Ожидается понижение температуры воздуха в первой декаде: на западе в середине периода ночью до 0, +5, днем до +12+17; на севере, северо-западе, центре и востоке в середине и конце периода ночью до -1-8, днем до 0, +7; на юге, юго-востоке в конце декады ночью до 0,+5, в горных и предгорных районах возможны заморозки до 3 градусов, днем до +7+12; на юго-западе в середине декады ночью до +5+12, днем до +15+20», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в конце первой декады температура воздуха повысится в начале на западе Казахстана, затем и на остальной территории республики.

«Во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды: дождь – преимущественно в южных и западных регионах, осадки (дождь с переходом в мокрый снег) – в северных, центральных, восточных регионах, а также в горных и предгорных районах юго-востока страны. При волнах тепла в отдельные дни в юго-западной, южной и юго-восточной половине РК днем возможен прогрев воздуха до +15+25, на севере, центре и востоке до +10+20.

При волнах холода температура воздуха может понизится: в северо-западных, северных, центральных и восточных регионах РК ночью до -1-10, днем до 0,+5; в южной и юго-западной половине страны ночью до -5+5, днем до +2+10», — резюмируется в сообщении.