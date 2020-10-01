Продукция казахстанских птицефабрик безопасна для употребления, заверяют в минсельхозе

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Продукция казахстанских птицефабрик безопасна для употребления, заверила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева.

«Хотелось бы еще раз заверить, что продукция казахстанских птицефабрик, где не зафиксированы случаи падежа, связанные с патогенным гриппом птиц, является безопасной. Ветеринарная служба при направлении продукции птицеводства – мяса птицы, пищевого яйца — для реализации проводит необходимую ветеринарный санитарную экспертизу, оформляет необходимые ветеринарные справки, в которых ветеринарный врач подтверждает безопасность данной продукции и данная продукция разрешена к реализации», — сказала Исаева на брифинге в четверг.

При этом она напомнила, что птичий грипп был зафиксирован только на двух птицефабриках Казахстана.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в ряде населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Казахстан уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. В министерстве сельского хозяйства пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО, а также выдвинули версию, что птичий грипп в регион могли занести дикие перелетные птицы.

21 сентября в МСХ заявили, что падеж птицы зафиксирован уже в пяти областях Казахстана.

1 октября минсельхоз заявил о прекращении падежа птицы в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях и Шымкенте, а также о снижении падежа в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. Также в МСХ сообщили, что в регионы направлено 7,7 млн бесплатных доз вакцины от птичьего гриппа.