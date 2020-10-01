Уроки Нагорного Карабаха: война всегда рядом 01.10.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА За рубежом 117 0 Дастан Кадыржанов и Казбек Бейсебаев о причинах и возможных последствиях военного противостояния между Азербайджаном и Арменией Похожие материалы: Армения планирует рассмотреть вопрос независимости Нагорного Карабаха Войска Азербайджана заняли ряд населенных пунктов на Нагорном Карабахе Совбез ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе Война Миров. Нагорно-карабахское принуждение к поражению Война Миров. Кремль выигрывает схватку за Беларусь