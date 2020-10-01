Выяснилась настоящая причина, почему правительство постоянно «роняет» тенге

Оказывается, манипуляции высшего уровня возможны

Когда не выполняется одно из бюджетных правил, легче уронить тенге.

Национальный банк опубликовал квартальный доклад о кредитно-денежной политике. Как правило в таком документе содержится анализ основных макроэкономических факторов, которые влияют на стабильность цен, а также прогнозы макроэкономических параметров на краткосрочный и среднесрочный период.

Но как, оказывается, полезно читать сноски . Мы обнаружили целую кладезь уникальной информации. Ею с вами и поделимся.

Пять фискальных правил

Аналитики Национального банка РК отмечают, что в настоящее время в Казахстане имеются следующие фискальные правила.

Первое : ненефтяной дефицит республиканского бюджета не должен превышать значения, указанные в Концепции формирования и использования средств Национального фонда РК от 8 декабря 2016 года, а также в проекте Закона о республиканском бюджете и прогноза социально-экономического развития РК.

Второе . Размер гарантированного трансферта из Национального фонда РК в республиканский бюджет является фиксированным и определен на уровне 2,7 трлн. тенге в 2019-2021 годах, с 2022 года запланировано снижение до 2 трлн. тенге. Целевые трансферты из Нацфонда выделяются только по решению главы государства.

Третье . Неснижаемый остаток средств Нацфонда определен на уровне 30% от прогнозного значения ВВП на конец соответствующего года. Запомните это особо.

Четвертое . Объем внешнего долга правительства (с учетом внешнего гарантированного государством долга) и внешнего долга квазигосударственного сектора не должен превышать общий размер валютных активов Нацфонда.

И, наконец, пятое правило. Расходы по обслуживанию и погашению госдолга не должны превышать 15% от доходов республиканского бюджета, включая трансферты из Национального фонда.

Соблюдение всех правил аналитики не стали рассматривать, сосредоточив свое внимание на первых трех. Но и здесь мало не покажется!

Дефицит дефициту рознь

Аналитики полагают, что ненефтяной и общий дефицит сильно взаимосвязаны, а потому требуется проведение первичного анализа динамики общего дефицита. На протяжении последних пяти лет общий дефицит республиканского бюджета складывается в пределах 1-3% от ВВП.

«Формирование общего дефицита в таких пределах объясняется высокой долей трансфертов из Нацфонда РК в доходной части бюджета. В 2015-2019 годы на долю трансфертов из НФ РК приходилось 29-46% от общих доходов республиканского бюджета», — отмечают эксперты. А согласно последним изменениям в Закон о РБ на 2020-2022 годы на долю трансфертов придется 40,7% (!) от общих доходов бюджета 2020 года

«Вместе с тем, несмотря на невысокий уровень общего дефицита, ненефтяной дефицит за тот же период не опускался ниже 7% от ВВП, превышая в отдельные периоды свои целевые значения. Так, наблюдалось значительное превышение фактически сложившегося ненефтяного дефицита над целевым значением в 2017 году – 12,7% от ВВП против 9,3% от ВВП, соответственно», — приводят свои данные аналитики.

В 2019 году ненефтяной дефицит составил 7,9% от ВВП и находился в пределах целевого диапазона 7,0-8,5% от ВВП. При этом данный целевой диапазон был утвержден в 2019 году, тогда как ранее запланированное значение составляло 7,2% от ВВП.

Но самое интересное, что ненефтяной дефицит, утвержденный Концепцией формирования и использования средств Национального фонда, а также проектами Закона о республиканском бюджете и прогноза социально-экономического развития РК – это небо и земля. Так, например, в 2020 году концепцией утвержден дефицит на уровне 7%, а двумя другими документами – на уровне 10,8% от ВВП. Почувствуйте, что называется, разницу!

Нацфонд как дойная корова

Что касается размера гарантированного трансферта из Нацфонда, то тут еще сложнее. Он периодически пересматривается в сторону… увеличения.

«После первоначального утверждения размера ежегодных гарантированных трансфертов на 2018-2020 годы (2,6 трлн. тенге – в 2018 году, 2,3 трлн. тенге – в 2019 году, 2,0 трлн. тенге – в 2020 году) их объемы, начиная с 2018 года, ежегодно пересматриваются», — отмечают эксперты.

В 2019 году произошел очередной пересмотр гарантированного трансферта, размер которого был утвержден в сумме 2,7 трлн. тенге на 2019-2021 годы. Рост изъятий из Нацфонда РК в периоды спада экономической активности, отмечают в Нацбанке РК, отражает контрцикличный характер фискальной политики и способствует смягчению негативного воздействия отдельных факторов на экономическую активность.

Вместе с тем, «размер трансфертов из НФ РК увеличивался в периоды, когда экономика находилась выше своих потенциальных значений. Примером процикличного характера фискальной политики, по мнению аналитиков, может выступить 2019 год. После восстановления нефтяных котировок выше $60 за баррель, сопровождаемого положительной динамикой экономической активности в диапазоне 3,8-4,5%, в 2019 году реальные налоговые поступления выросли на 14%. Тем не менее, несмотря на высокий рост налоговых поступлений, темпы увеличения доходов в 2019 году были ниже темпов роста затрат». Так, в разрезе статей бюджета в 2017-2019 годах рост реальных затрат в здравоохранении в среднем составил 8,4%, в социальном обеспечении – 25,4%. В свою очередь, доля затрат на социальное обеспечение в общем объеме затрат республиканского бюджета выросла с 23,6% в 2015 году до 28,5% в 2019 году.

«В 2020 году пересмотр трансфертов с 2,7 трлн. тенге до 4,8 трлн. тенге произошел в результате ухудшения внешних и внутренних условий, связанного с распространением вирусной эпидемии. При этом в отличие от 2019 года повышенные объемы трансфертов из НФ РК, несмотря на отсутствие фискальной дисциплины, связаны с реализацией контрцикличной политики, направленной на смягчение негативного воздействия последствий коронавируса», — как бы небольшое такое оправдание существует.

Лишнее – не трожь!

Казалось бы, неснижаемый остаток средств Нацфонда на уровне 30% ВВП — самое сложное в данной ситуации условие. За последние пять лет, в результате превышения изъятий над поступлениями, средства Нацфонда в долларовом выражении, за исключением 2019 года, демонстрировали нисходящую траекторию. Тем не менее, заметье (!!!): «правило по неснижаемому остатку средств НФ РК на уровне 30% от ВВП выполняется ввиду того, что значительная часть средств НФ РК сосредоточена в долларовых инструментах и ослабление обменного курса тенге способствует соблюдению данного правила».

Как все просто! Нужно выполнить фискальное правило – уроните тенге. Так, в 2015 году наблюдалось существенное увеличение показателя до 58% от ВВП, сопровождавшееся в том же периоде ослаблением обменного курса тенге к доллару США на 86,5%, однако в долларовом выражении средства Нацфонда сократились на 15,5% к 2014 году.

А в 2018 году, несмотря на ослабление обменного курса на 15,6% к 2017 году, средства Нацфонда немного снизились. «Таким образом, соблюдение рассматриваемого фискального правила в значительной степени обусловлено динамикой обменного курса тенге», — резюмируют в Нацбанке РК.

Три опыта

А какие выводы сделаны в докладе!

Первый . Ненефтяной дефицит бюджета остается на значениях выше 7%, и отсутствует тенденция его постепенного снижения в рамках фискального правила. В свою очередь, общий дефицит республиканского бюджета не превышает 3% от ВВП, однако его низкие значения связаны с высокой долей трансфертов в доходной части бюджета; сумма гарантированного трансферта из НФ РК в республиканский бюджет периодически пересматривается в сторону увеличения, свидетельствуя о низком уровне фискальной дисциплины.

Второй . Пересмотр объема трансфертов в сторону повышения происходит в периоды, когда экономика находится выше своих потенциальных темпов роста, сигнализируя о процикличном характере фискальной политики в отдельные годы.

Третий . Правило неснижаемого остатка средств Нацфонда на уровне 30% от ВВП выполняется, однако это в значительной степени связано с ослаблением обменного курса тенге. При этом в долларовом выражении, не считая 2019 года, наблюдается тенденция сокращения средств.

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