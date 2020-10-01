Из-за эпизоотии птичьего гриппа фабрикам РК придется вернуть полученные субсидии – сенатор

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Из-за эпизоотии птичьего гриппа птицефабрикам придется возвращать полученные субсидии, сообщил депутат сената парламента Дуйсенгазы Мусин.

«Необходимо оказать поддержку нашим отечественным птицеводам. Приказом министра сельского хозяйства в соответствии с правилами развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства птицефабрик, производящих свыше 100 млн единиц яиц могут получать субсидии по нормативу Т1 и Т2 за штуку. Уже сегодня в связи с сокращением поголовья птиц, связанного с птичьим гриппом, ясно, что по итогам года они не смогут произвести 100 млн единиц, что в свою очередь приводит к обязательству возвращать полученные субсидии» — сказал Мусин на заседании сената в четверг.

При этом он попросил премьер-министра РК разработать программу по страхованию птиц и принять другие меры поддержки птицеводов.

«Просим провести проверку причин вспышки птичьего гриппа, для обязательной вакцинации против опасных заболеваний птиц внести в действующее законодательство изменения и дополнения, а также разработать программу по страхованию птиц и выплаты компенсации за уничтоженных птиц в связи с птичьим гриппом по рыночной стоимости, оптимизировать госзакуп ветеринарных препаратов», — сказал сенатор.

Напомним, ранее установлен карантин в связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц в селах Актау Железинского района и Трофимовка района Теренколь.

В селах Актау Железинского района и Трофимовка района Теренколь установлен карантин в связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в ряде населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Казахстан уже уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. Северо-Казахстанской области на наличие птичьего грипп. В министерстве сельского хозяйства пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО, а также выдвинули версию, что птичий грипп в регион могли занести дикие перелетные птицы.

21 сентября в МСХ заявили, что падеж птицы зафиксирован в пяти областях Казахстана, однако отмечалось, что птичий грипп подтвержден лишь в трех из них – Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской. Позже выяснилось, что птичий грипп подтвердился и в Павлодарской области.

В середине лета в приграничных с Казахстаном регионах России были зафиксированы случаи птичьего гриппа, из-за чего в начале августа казахстанские власти ввели ограничения на границе с РФ.

24 сентября временный запрет на вывоз продукции птицеводства введен в Костанайской области.