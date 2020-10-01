Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителей агентства по стратегическому планированию и реформам, сообщает пресс-служба Акорды.

«Утенов Аркен Хамитович назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря министерства иностранных дел Республики Казахстан; Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Утенов был ответсеком МИД с декабря 2019 года, до этого с 2016 года он был заместителем заведующего отделом внешней политики и международных связей администрации президента, а еще раньше – в 2015-2016 годы заведовал сектором Центра внешней политики.

Мадиев с апреля 2019 года занимал пост вице-министра национальной экономики, до этого с апреля 2017 года был вице-президентом по финансам АО «НК «Қазақстан темір жолы», а еще раньше в 2016 году занимал пост советника премьер-министра.