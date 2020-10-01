Даже против крупных рейдеров есть средства борьбы 01.10.2020 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 122 0 Предприниматель Мади Нусупбаев о знаниях, терпении и сборе ошибок, которые неизбежно делают захватчики чужого имущества Похожие материалы: В Алматы проходит митинг против Кодекса о здоровье Казахстан планирует передать финансовые средства Ливану в качестве гуманитарной помощи Т98 млрд на новые котлы для старой турбины есть, а 42500 для художника — нет Мажилис согласился с изменениями сената в проекте поправок по вопросам борьбы с коррупцией «Навстречу выборам: есть ли в Казахстане оппозиция»