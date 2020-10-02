Цены производителей промпродукции в Казахстане в сентябре повысились на 2,4%

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Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Цены предприятий-производителей промышленной продукции в сентябре, по сравнению с августом 2020 года, повысились на 2,4%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Согласно статданным, в сентябре в горнодобывающей отрасли по сравнению с августом отмечено увеличение цен на металлические руды на 9,3%, нефть — на 2,5%, уголь — на 1,2%.

В обрабатывающей цены стали выше на цинк на 15,7%, алюминий — на 13,2%, свинец — на 10,3%, благородные металлы — на 8,3%, медь — на 3,8%. Из нефтепродуктов подорожали мазут на 20,3%, пропан и бутан сжиженные — на 6,3%.

Из продуктов питания у производителей цены повысились на сахар на 4,1%, рыбу — на 2%, крупы — на 1,9%, макаронные изделия — на 1,1%, масло растительное — на 0,7%, муку пшеничную — на 0,6%, мясо скота — на 0,5%, молочные продукты — на 0,3%, хлеб — на 0,2%, на чай — снизились на 0,5%.

В электроснабжении и водоснабжении повысились цены на электроэнергию, включая услуги по ее распределению на 5%, услуги по распределению воды — на 0,4%, услуги по распределению топлива газообразного — на 0,2%, отмечают статистики.

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