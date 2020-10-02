США, Израиль и ОАЭ будут сотрудничать в сфере производства нефти, газа и «зеленой» энергии

Алматы. 2 октября. КазТАГ — США, Израиль и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере производства нефти, газа и возобновляемых источников энергии, сообщает S&P Global Platts.

«Три страны пришли к соглашению усилить координацию своих действий в энергетическом секторе, включая возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, разведку нефти, природного газа и связанные с ними технологии, а также технологии опреснения воды», — говорится в совместном заявление министров энергетики трех стран, опубликованном на сайте министерства энергетики США.

По словам министра энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруэй, эмираты будут сотрудничать с Израилем в области опреснения воды и использования солнечной энергии, поскольку намерены довести долю энергии, получаемой от возобновляемых источников до 44% к 2050 году.

«Abu Dhabi National Oil Co., крупнейший производитель энергии в ОАЭ, планирует увеличить свои производственные мощности по добыче нефти до 5 млн баррелей в день к 2030 году с 4 млн баррелей в день в настоящее время с помощью международных нефтяных компаний. Компания также увеличит добычу газа. Кроме того, ОАЭ намерены реализовать проекты в сфере получения солнечной энергии, чтобы диверсифицировать источники энергии и увеличить экспорт нефти и газа. К 2050 году ОАЭ намерены получать 50% своей энергии за счет чистой и возобновляемой энергии, включая ядерную», — отмечается в публикации.

В свою очередь, министерство энергетики Израиля намерено потратить $23,3 млрд на увеличение доли солнечной энергии в сфере энергетики в связи с резким увеличением спроса и ростом населения.

«Страна, которая вырабатывала 5% своей электроэнергии за счет солнечной энергии в 2019 году, хочет повысить этот уровень до 30% или 16 ГВт к 2030 году. В настоящее время Израиль для получения электроэнергии использует, в основном, уголь и газ», — говорится в публикации.