Инфляция в Казахстане за сентябрь выросла на 0,3% — статкомитет

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за сентябрь, по сравнению с августом 2020 года составила 0,3%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики.

«За месяц (сентябрь 2020 г. к августу 2020г.) повышение цен отмечено на яйца на 4,4%, сахар-песок – на 1,5%, макаронные изделия – на 1%, муку, говядину, чай, рыбу мороженую – по 0,9%, конину – на 0,8%, колбасные изделия – на 0,7%, баранину, масло сливочное, сыр сычужный – по 0,6%, хлеб, рис – по 0,4%. Прохладительные напитки подорожали на 1%, минеральная и питьевая вода – на 0,6%, табачные изделия – на 0,5%, алкогольные напитки – на 0,4%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

Снижение цен зафиксировано на овощи свежие на 5,5%, фрукты – на 2,1%, пшено – на 0,7%.

За сентябрь, по сравнению с декабрем 2019 года, цены на продовольственные товары увеличились на 7,4%, непродовольственные – на 3,9%, платные услуги для населения – на 2,5%.