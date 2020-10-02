Дворцу единоборств в Нур-Султане готовятся присвоить имя Жаксылыка Ушкемпирова

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Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Дворцу единоборств в Нур-Султане готовятся присвоить имя первого казахского олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова, передает корреспондент агентства.

«Присвоить Дворцу единоборств «Жекпе-жек» города Нур-Султан имя Жаксылыка Ушкемпирова», — говорится в представленном в пятницу проекте постановления правительства.

Таким образом министерство культуры и спорта, разработавшее проект, предлагает увековечить память знаменитого казахстанского борца греко-римского стиля.

«Целью разработки проекта является увековечивание памяти исторической личности, первого Олимпийского чемпиона из Казахстана и чемпиона мира Жаксылыка Ушкемпирова, что предполагает патриотическое воспитание молодежи», — сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, Жаксылык Ушкемиров умер на 70-м году жизни 2 августа. В 2020 году исполнилось ровно 40 лет, как он завоевал первую казахскую медаль Олимпийских игр.

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