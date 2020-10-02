Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Предельные лимиты затрат на строительство установили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В целях исключения случаев завышения стоимости объектов строительства с участием инвестиций государственного и квазигосударственного сектора установлены предельные лимиты затрат на строительство», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнили в МИИР, для автоматизации определения лимита затрат на портале Госэкспертизы (epsd.kz) разработан онлайн-калькулятор, «который позволяет рассчитать предельную стоимость строительства объекта».

«На основе банка данных проектно-сметной документации будут сформированы укрупненные сметные нормативы (УСН), значения которых будут предельной стоимостью реализации проекта. Для определения стоимости импортных материалов и технологического оборудования планируется использовать данные зарубежных баз в первоисточнике», — добавили в МИИР.