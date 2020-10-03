Нур-Султан. 3 октября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юго-востоке и севере республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по РК ожидается туман, на севере республики усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем +14+16, ночью +2+4.

В Алматы облачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Днем +17+19, ночью +5+7.

В Шымкенте тоже пасмурно, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Днем +21+23, ночью +7+9.

В Павлодарской области местами туман. Днем +12+17, ночью 0-5.

В Акмолинской области ночью и утром местами туман. Днем +12+17, ночью +1+6.

В Костанайской области ночью и утром местами туман, днем местами небольшие осадки. Днем +14+19 (на юге +22), ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области днем местами небольшие осадки, ночью и утром местами туман, днем местами усилится ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +2+7.

В Карагандинской области ночью и утром местами туман, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15 (на юге +18), ночью 0+5 (на юге +8).

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман. Днем +8+13, ночью 0-5.

В Алматинской области днем в горах дождь с небольшим снегом, ночью и утром местами ожидаются заморозки -2. Днем +17+22, ночью +2+7.

В Туркестанской области в горах небольшие осадки, на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +7+12.

В Кызылординской области на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Жамбылской области днем местами дождь, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью 0+5.

В Актюбинской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью 0+5 (на севере -3).

В Мангистауской области без осадков. Днем +20+25, ночью +10+15 (на севере +6).

В Атырауской области осадков тоже не ожидается. Днем +20+25, ночью +5+10 (на севере +2).

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +17+22 (на юге +25), ночью +3+8.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.