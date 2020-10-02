В РК хотят одобрить проект соглашения СНГ об информвзаимодействии по цифровизации общества

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана намерено одобрить проект соглашения об информационном взаимодействии государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) в области цифрового развития общества, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения об информационном взаимодействии государств-участников СНГ в области цифрового развития общества», — говорится в проекте постановления правительства.

Соглашение определяет согласованные подходы к организации информационного взаимодействия подписантов «с целью выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области цифрового развития общества, цифровой экономики на пространстве СНГ».

«Стороны в качестве основных направлений информационного взаимодействия определяют деятельность в области: обмена опытом в части нормативно-правового регулирования; развития регионального цифрового пространства и информационной безопасности; развития рынков и отраслей цифровой экономики; совместного развития информационной инфраструктуры; образования, формирования исследовательских компетенций, подготовки и переподготовки кадров; взаимодействия по обеспечению развития информационно-коммуникационных технологий и научного сотрудничества; создания систем поддержки исследовательской деятельности, обеспечивающих технологическую независимость по каждому из направлений конкурентоспособных цифровых технологий; развития системы «Электронное правительство»; обеспечения доступа к информационно-коммуникационным технологиям в соответствии с законодательством государств-участников настоящего соглашения; обеспечения сокращения цифрового разрыва; обмена опытом в части цифровых навыков и работ по внедрению цифровых платформ», — сказано в проекте соглашения.

Потенциальными подписантами соглашения помимо Казахстана указаны Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.