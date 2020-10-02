Кабмин РК попросили обсудить с Китаем открытие трех пунктов пропуска с китайской стороны

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана попросили обсудить с Китаем открытие трех пунктов пропуска с китайской стороны, сообщает антикоррупционная служба.

«Органами госдоходов инициировано письмо о проведении переговоров на уровне правительства со стороной КНР по открытию пунктов пропуска «Калжат», «Бахты» и «Майкапчагай» со стороны КНР. Данные пункты пропуска имеют всю необходимую инфраструктуру для проведения таможенного администрирования, а также в пункте пропуска осуществляет свою деятельность торгово-логистические центры ТОО «EurotransitLogistic», что также на примере «Нур Жолы» может осуществлять разгрузочно-погрузочные мероприятия», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как заверили в «антикоре», в настоящее время, ситуация со скоплением транспортных средств на отрезке дороги от таможенного поста «Нур Жолы» до платного терминала из транспортных средств уменьшилась.

«Ажиотаж со стороны водителей отсутствует», — сказано в сообщении.