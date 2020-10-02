Материалы по делу о хищении Т5,8 млрд по проекту «Астана LRT» переданы в суд

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Материалы по делу о хищении Т5,8 млрд по проекту ТОО «Астана LRT» переданы в суд, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц акимата Астаны, ТОО «Астана LRT» и других по факту хищения Т5,8 млрд при реализации проекта легко-рельсового транспорта (ЛРТ). Суду предано семь лиц. Канат Султанбеков и Талгат Ардан находятся в международном розыске с мерой пресечения «содержание под стражей», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Напомним, 30 июля 2019 года стало известно, что экс-глава «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск, а 13 декабря – о том, что в розыск объявлен бывший заместитель председателя правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) и экс-заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков. Он был назван организатором хищения средств ТОО «Астана ЛРТ».

8 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Нур-Султана возобновить строительство системы легкорельсового транспорта (ЛРТ), при этом он назвал проект «злополучным» и «спорным».

10 октября 2019 года сообщалось, что антикоррупционной службой при взаимодействии с Национальным банком и счетным комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в ликвидированном в последствии «Банке Астаны» денежных средств, полученных у Банка развития Китая на проект ЛРТ.