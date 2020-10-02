Государству нужно думать о гражданах, а не о бизнесе 02.10.2020 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 155 0 Экономист Айдархан Кусаинов о безусловных обязательствах граждан и государства друг перед другом Похожие материалы: Страны ЕАЭС договорились о маркировке молочной продукции Мораторий на здравый смысл? Пассивность работы акиматов по изъятию неиспользуемых сельхозземель отметили в Акорде «Будущее Казахстана в белорусском зеркале». «Казахстанцы не верят правительству, стране нужны экономические и политические реформы». «63 млрд тенге на улучшение жизни в селе: эти деньги не помогут». «Недотрансформированные» Что сподвигло Марата Шибутова вступить в Нур Отан?