Костанай. 2 октября. КазТАГ – Канал поставок наркотиков в колонию выявили в Костанайской области, сообщает пресс-служба областного департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС).

«Был проведен обыск в РГУ «Учреждение УК-161/2». У осужденного П. обнаружили вещество зеленого цвета, спрятанного ухищренным способом в нижнем белье (изъятое вещество являлось наркотическим средством гашиш (7,57 г) и смола каннабиса (1,52 г). В срочном порядке сотрудники оперативного отделения совместно с отделом по борьбе с наркобизнесом Северного отдела полиции Костаная установили лицо, реализующее наркотики в данном учреждении. Данный гражданин являлся наемным работником одной из фирм, а именно мастером мельничного комплекса», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В ДУИС считают, что мужчина поставлял наркотические средства в учреждение и в последующем продавал их осужденным.

«По данному делу указанные лица дали признательные показания, в настоящее время проводится досудебное расследование», — сказано в сообщении.