Токаев назначил нового заведующего госправовым отделом администрации президента

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Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового заведующего государственно-правовым отделом администрации президента, сообщает Акорда.

«Распоряжением главы государства Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен заведующим государственно-правовым отделом администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от должности председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Жакипбаев родился в 1964 году. В разные годы работал следователем прокуратуры в Шымкенте, прокурором следственного управления прокуратуры ЮКО, межрайонным прокурором, начальником Военно-следственного департамента МВД, директором Центра законотворческой деятельности и мониторинга, заведующим отделом законодательства аппарата мажилиса, заместителем председателя комитета финансового контроля и государственных закупок минфина, советником председателя Мажилиса, управляющим директором по правовому обеспечению и безопасности АО KEGOC, управляющим директором по правовому сопровождению и рискам АО KEGOC.

Занимал должность главы комитета по правовой статистике генеральной прокуратуры с мая 2018 года.

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