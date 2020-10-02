Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ — Лишь на юге и юго-востоке Казахстана ожидаются дожди в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдет дождь. Местами по республике ожидается туман, на юго-востоке и юго-западе страны усилится ветер», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью 0+2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +5+7.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +6+8.

В Восточно-Казахстанской области без осадков. Днем +7+12, ночью -2-7.

В Акмолинской области области без осадков, возможен туман. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Актюбинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +16+21, ночью +3+8.

В Атырауской области без осадков. Днем +20+25, ночью +6+11.

В Жамбылской области днем дождь, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, возможен туман, заморозки +1+3. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами туман. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Туркестанской области дождь, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +3+8.

В Кызылординской области без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Костанайской области без осадков. Днем +14+19, ночью +1+6.

В Карагандинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Возможны на поверхности почвы заморозки +1+3. Днем +11+16 (на юге +19), ночью 0+5 (на юге +8).

В Алматинской области без осадков. Возможны заморозки +1+3. Днем +17+22, ночью +2+7.

В Мангистауской области без осадков. Днем +19+24, ночью +9+14.

В Павлодарской области без осадков, ночью и утром туман. Днем +10+15, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.