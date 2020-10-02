МЭ РК о заявлении сенатора про дефицит месторождений: Готовятся аукционы по 16 участкам

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Министерство энергетики Казахстана в ответ на заявление сенатора Нурлана Бекназарова об искусственном создании дефицита конкурсных участков месторождений углеводородов сообщило, что на стадии подготовки находятся аукционы по 16 участкам недр.

«В торговую систему поступили заявления на проведение аукционов по 16 участкам недр. Идут работы по их проведению, механизм и конкретные сроки которых оговорены законодательством и в настоящее время – соблюдены», — прокомментировали заявление сенатора агентству КазТАГ в пресс-службе минэнерго в пятницу.

Как заявили в ведомстве, особенность нового, «цифрового» формата аукционов – оплата взноса за участие онлайн, переводом на счет оператора.

В МЭ отметили, что оператор электронных аукционов – АО «ИУЦ», 100%-ная госорганизация.

Нормативно-правовые акты (НПА) по правилам определения оператора электронных аукционов согласованы в госорганах, прошли публичное обсуждение на портале «Открытые НПА» и в общественном совете МЭ РК.

«МЭ РК не делало капитальных затрат для создания площадки электронных аукционов. Было выбрано существующее решение, в результате которого на аренду площадки для проведения электронных аукционов ежегодно будет выплачиваться Т182 тыс. – меньше, чем взнос с одного потенциального недропользователя за участие в электронном аукционе на одном участке (100 МРП — Т278 тыс.)», — отметили в минэнерго.

Также, информация по всем 82 участкам месторождений, определенных государством для реализации права на разработку в 2020 году, по данным пресс-службы, размещена на портале электронных аукционов в виде интерактивной карты Казахстана (на traderesources.gosreestr.kz). По каждому участку виден его статус, к примеру, выставлен ли он на аукцион.

«Участок выставляется на аукцион после электронного заявления одного из участников системы. То есть, определяющим фактором является активность самих участников аукционов, а не позиция минэнерго, которое никак не заинтересовано в создании искусственного дефицита конкурсных предложений», — уверяют в ведомстве.

Как заявили в МЭ РК, электронный формат проведения аукционов позволяет иностранным инвесторам стать участником подобных торгов. Согласно законодательству и сложившейся практике, нерезиденты РК также могут получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) через доверенных лиц, и уже с помощью ЭЦП стать участником онлайн-аукциона.

«Цифровая торговая платформа существенно упростила и увеличила возможности государства для привлечения инвестиций», — заверили в минэнерго.

Напомним, 1 октября сенатор Нурлан Бекназаров сообщил о том, что приказом минэнерго в июле 2020 года утверждены правила проведения аукционов с использованием интернет-ресурса оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования на месторождения углеводородов в электронной форме. Как пояснил парламентарий, с момента принятия кодекса еще не состоялся не один конкурс в сфере углеводородов. Таким образом, по мнению депутат, создается искусственный дефицит выставляемых на конкурс участков, в результате чего значительно сократился объем инвестиций в регионы страны.