Токаев поручил оснастить армию современными средствами радиационной и химзащиты

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру обороны Нурлану Ермекбаеву оснастить армию современными средствами радиационной и химической защиты, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана – верховный главнокомандующий вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны о состоянии боевой и оперативной подготовки армии, ходе осеннего призыва, а также проведении миротворческих учений в Алматинской области. Глава государства поставил перед министерством обороны ряд задач. В частности, президент поручил при разработке концепции строительства вооруженных сил уделить особое внимание оснащению казахстанской армии современными видами и средствами радиационной и химической защиты, укреплению военно-технической авиации и инженерных войск, развитию инфраструктуры», — говорится в сообщении в пятницу.

Токаев также дал поручения, касающиеся развития международного военного сотрудничества, кадровой политики и подготовки к зимнему сезону.