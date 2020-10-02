Правила выплат включенным в список по финансированию терроризма изменятся с 15 ноября в РК

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Правила выплат включенным в перечень по финансированию терроризма и экстремизма изменятся с 15 ноября в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов.

«КФМ МФ РК изложен в новой редакции приказ министра финансов РК от 4 декабря 2015 года №613 «Об утверждении правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Внесенные поправки позволят лицам из перечня получать выплаты денег в сумме минимальной заработной платы, установленной на текущий финансовый год: полученных в виде заработной платы; полученных в виде трудового отпуска; полученных в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством РК

«Также появилась возможность производить уплату налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов. Стоит отметить, что сократилось время обработки сообщения, направляемых субъектами финансового мониторинга в качестве подозрительной операции (в виде трудового отпуска и заработной платы) с 72 часов до 24 часов. Настоящий приказ вводится в действие с 15 ноября 2020 года», — уточнили в КФМ.