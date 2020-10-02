Борат провокационно возвращается; неплательщиков алиментов наказывают не по-детски 02.10.2020 16:30 Евгения САЗОНОВА Общество 61 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 11 Похожие материалы: Более Т53 млн хотят заплатить власти Туркестанской области за «позитивные» материалы Главу облэкономсуда освободили от должности судьи в Павлодаре Пиар во время чумы «Системные пробелы в профилактике коррупции» выявили в комитете транспорта Казахстана Списание кредитов и миллионные бонусы топам квазигоскомпаний. За чей счет?