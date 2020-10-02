Журналист после обыска совершила акт самосожжения у здания МВД в России

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина после проведенного в ее квартире обыска совершила акт самосожжения у здания министерства внутренних дел в России, сообщает популярный российский Telegram-канал Baza.

«Главред интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде. Перед этим она написала пост у себя в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Славина скончалась на месте», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что днем ранее к журналисту приходили с обыском по делу «Открытой России». По ее словам, у нее забрали все электронные устройства.

«Сегодня 6.00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России» (общественная организация – КазТАГ), возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, – кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства. Со мной все нормально. Но очень настрадался Май. Его до 10.30 не давали вывести на улицу», — сообщала ранее погибшая.

Славину пытались потушить прохожие и сотрудники МВД. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло очень быстро и спасти женщину не смогли.