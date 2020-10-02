«Неспешные реформы». «Госаппарат и силовые структуры съедают пятую часть республиканского бюджета». «Плати частным клиникам или умри». «Педофил изнасиловал одного-двоих, а коррупционер изнасиловал весь народ»

Сетевой Казахстан 2 октября 2020г.

VLAST . KZ . «Неспешные реформы» — 2 сентября прошлого года Касым-Жомарт ТОКАЕВ обратился к народу Казахстана с первым посланием в качестве главы государства. В первом послании Токаев потребовал от госорганов «оперативной работы и достижения конкретных показателей», заявляя, что на членов правительства, руководителей государственных органов и регионов, государственных компаний и учреждений возлагается персональная ответственность за эффективное осуществление реформ. «Правительство в предстоящий период должно повысить эффективность своей деятельности. Казахстанцы ждут конкретных результатов», — подчеркивал президент. Судя по тому, что не все поручения президента реализованы, или выполнены частично и не в срок, к исполнительской дисциплине правительства остаются вопросы.

KZ . MEDIA . Александр БАРАНОВ – «Дорогие нахлебники» — Выступая со своим вторым посланием к народу Казахстана президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ продолжил поднятую год назад проблему построения «слышащего государства». Самым цитируемым и популярным стал призыв сократить чиновников и квазигосударственный сектор… Госаппарат и силовые структуры съедают пятую часть республиканского бюджета. Нет, конечно, мы все помним известное правило, гласящее, что тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, но парадокс в том, что как раз вооруженные силы обходятся налогоплательщикам дешевле всего. Бюджет министерства обороны по сравнению с МВД, КНБ, Генпрокуратурой и госаппаратом совсем скромный — 313 млрд тенге. Так что есть куда ужиматься. Было бы желание.

IA — CENTR . RU . Эдуард ПОЛЕТАЕВ – «Останутся ли победители праймериз «за бортом» перед выборами?» — Процедура голосования продлится до 14 часов 3 октября 2020 года. То есть на голосование дается почти трое суток (62 часа), кроме того, сделать свой выбор члены партии могут, используя несколько форматов. Партия не ожидала такого наплыва в первый же день. Как уверяют организаторы, информационная система медленно, но работает, проголосовать смогут все. Ситуация выправляется, что видно по динамике голосования. Не надо забывать, что после голосования еще следуют процедуры областных партконференций и т.п. Таким образом, окончательный подбор и выдвижение кандидатов в ходе выборов будет самым важным и ответственным моментом, так как именно на заключительном этапе определяется, кто конкретно может оказаться у рычагов законодательной ветви власти.

CAMONITOR . KZ . «Так близок и далек: каковы шансы казахстанского бизнеса на китайском рынке?» — Пандемия коронавируса серьезно пошатнула китайскую экономику, но при этом сохранила и даже преумножила возможности экономического роста, которые открываются перед Казахстаном в рамках сотрудничества со столь мощной державой. О том, каким направлениям двустороннего взаимодействия стоит уделить особое внимание в этот непростой для всей мировой экономики период, мы попросили порассуждать наших экспертов. Адиль КАУКЕНОВ, политолог, L.L.M., директор Центра китайских исследований China Center: «Китай для Казахстана может стать очень серьезным клиентом». Айдар АМРЕБАЕВ, политический аналитик: «Китай — это хорошая возможность для Казахстана и ее граждан «подняться».

«Казахстан vs Узбекистан: борьба за лидерство обостряется?» — Казахстан всегда считался экономическим лидером центральноазиатского региона. Теперь на эту роль активно претендует Узбекистан. К нашему соседу проявляют интерес крупные инвесторы с безупречной международной репутацией. Именно Узбекистан сегодня открывает новые предприятия, аналогов которым нет в регионе, тем самым, по сути, создавая новые отрасли экономики. На этом фоне достижения Казахстана, где не первый год буксуют дорогостоящие программы индустриального и аграрного развития, где не жаждут оставаться «якорные» инвесторы, на которых мы всегда делали ставку, уже не выглядят столь очевидными.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Педофил изнасиловал одного-двоих, а коррупционер изнасиловал весь народ – Айман Умарова» — 24 сентября Казахстан полностью отказался от возможности применения смертной казни. Однако в обществе все еще высок уровень запроса на высшую меру наказания. В частности, люди требуют отправлять на тот свет педофилов. Требуется ли Казахстану все еще смертная казнь и может ли быть достойной альтернативой пожизненное заключение? Своим взглядом на проблему поделилась правозащитница, адвокат по уголовным делам Айман УМАРОВА — Как мать я бы этого педофила разорвала на части. Но как адвокат и правозащитник я хочу сказать вот что: где гарантии, что это не ошибка, что здесь нет коррупции? Я много дел видела. Только в этом году у меня 9 дел по изнасилованию. Всегда бывают ошибки. К примеру, ребенок, увидев насильника, может испугаться и показать на другого человека. Психология ребенка – очень тонкая вещь. Есть специальные лаборатории, которые этим занимаются. У нас же этого нет. Я считаю, педофилу надо давать пожизненный срок.

«Плати частным клиникам или умри. Как Минздрав добил здравоохранение неработающим ОСМС» — С января этого года в нашей стране заработала система медицинского страхования. Правда, назвать ее полноценной системой отнюдь невозможно. Бывший министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ представил нам ОСМС как панацею, которая поднимет медикам зарплаты, обеспечит нас всеми лекарствами, качественной медициной и всеми видами диагностики. Однако на деле изменений не произошло. Откровенно говоря, стало лишь хуже под ударами коронавируса. Почему наше здравоохранение такое ущербное и станет ли когда-нибудь нормальная медицинская помощь доступной, пытался разобраться корреспондент. Обещания чиновников о бесплатной медицине остались пустым звуком.

FORBES . KZ . «Жадность и коррупция — главные причины экологических проблем» — Эко-коуч Дамир КАРИМОВ рассказал в интервью, экологично ли сжигание мусора и в чем заключается принцип zero waste — Сейчас со всех трибун говорят о поддержке экономики и повышения темпов экономического роста. Материальная экономика состоит из пяти звеньев — добыча, производство, распределение, потребление и утилизация. Это прямая линия, где на входе — природные богатства, а на выходе — мусор. Чем выше темпы роста экономики, тем выше вредное воздействие на окружающую среду. Экономика — это фабрика по переработке природных богатств в мусор.

CARAVAN . KZ . ««Облегчит последствия, но не устранит причины»: почему кредитная амнистия в Казахстане вряд ли увенчается успехом» — В последние месяцы общество и мажилис поднимают вопрос о проведении кредитной амнистии. На эту тему корреспондент поговорил с Данияром ДЖУМЕКЕНОВЫМ, аналитиком Wall Street Invest Partners — Подобные заявления способны вызвать позитивный отклик у населения, тогда как проблемы с “обнищанием” населения это не решит. В прошлом году уже произошла амнистия, но то была скорее политическая или же социальная акция, но никак не экономическая. Реального позитивного эффекта она не оказала.

365 INFO . KZ . «Кризис и карантин подкосили теневую экономику, и это плохо» — Анализ статистики госкомстата и ЕНПФ за II квартал 2020 года показал, что динамика занятости и безработицы изменилась не сильно, несмотря на миллионы граждан, получивших пособие по потере дохода. Обязательные поступления в ЕНПФ также растут в динамике. Что это значит, рассказал экономист Айдархан КУСАИНОВ — Кризисные вещи бьют по простому народу из нерегулярной экономики. Они перебиваются случайными заработками и чаще находятся в тени от статистики. Яркий пример — тот самый миллион новых вкладчиков ЕНПФ, которые появились в учете как плательщики ЕСП. Это те самые граждане, которые до 2020 года жили без ЕНПФ. Они как-то жили же, у них был некий доход, никем и нигде не учтенный.

«Почистить «черные списки» банков предложил мажилисмен» — Обнулять плохие кредитные истории всем, кто долги уже выплатил, но остался в банковских «черных списках», предложил мажилисмен от фракции Nur Otan Аманжан ЖАМАЛОВ.

AZATTYQ . ORG . ««Правительство забыло о нас». Жизнь пожилой пары во время пандемии» — 1 октября — Международный день пожилых людей. Именно для них последствия COVID-19 были особенно разрушительными, отмечают в ООН. Пожилая пара из Алматы говорит, что во время пандемии ждали помощи от властей, однако о них заботились обычные люди.

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