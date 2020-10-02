Российские вкладчики прибегут в Казахстан?

С 2021 года в соседней России начнут облагаться 13-процентным налогом доходы на крупные депозиты в банках. В этом отношении Казахстан выглядит для инвесторов более выигрышно

Грех Грефу жаловаться

Как народ напугать? Рассказать ему о новом виде налога. Причем, платить его будут не абстрактные субъекты, а вкладчики, имеющие депозиты в коммерческих банках. Правда, председатель правления крупнейшего банка России Сбербанк Герман Греф поспешил успокоить население, заявив, что налог на крупные вклады коснется лишь ограниченного круга вкладчиков.

«Мы оценивали: это может коснуться примерно до 2% всех наших вкладчиков. Это максимум. Скорее всего, это будет примерно в районе 1% вкладчиков», — заявил Греф. При этом он пояснил, что с позиции одного банка это тяжело оценить, потому что будут обкладываться совокупные вклады, во всех банках. Но экстраполяция дала именно такой результат.

Как известно, весной Госдума приняла закон, который облагает НДФЛ по ставке 13% превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках на территории РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн. рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода.

Формулировка мудреная, но последовавшие пояснения, в принципе, понятны. Если бы этот налог нужно было бы уплатить за 2020 год, то с учетом ключевой ставки, действовавшей на начало налогового периода (календарный год) — 6,25% годовых, под налогообложение подпала бы сумма процентного дохода по всем вкладам налогоплательщика, превышающая 62,5 тыс. рублей (при текущей ставке ЦБ — 4,25% — она равнялась бы 42,5 тыс. рублей). Исходя из этого при условной сумме дохода со всех депозитов 100 тыс. рублей НДФЛ взимался бы с суммы 37,5 тыс. рублей.

По сути, нововведение коснется только очень крупных вкладчиков и их доходов.

Попытка правительства создать дополнительный налог для богачей, впрочем, подвергается остракизму. Даже политкорректный Греф высказался на эту тему: «Я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество – это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Я считаю, что самая последняя мера, на которую стоит идти государству, – это повышать налоги».

Он предложил пойти лучше путем сокращения расходов бюджета и заимствований. Но уже поздно.

Первая реакция на эту новость была мгновенной: из российских банков вкладчики массово стали забирать свои сбережения. Сейчас ситуация стабилизировалась, но все может повториться, если решение о введении налога не будет отменено.

Бегство неизбежно?

Что было бы с казахстанской финансовой системой, введи правительство подобный налог на доходы богачей? Она просто рассыплется, как замок из песка, поскольку бегства вкладчиков не избежать.

Дело в том, что в Казахстане ровно половина вкладов сосредоточена в руках абсолютного меньшинства – 2% вкладчиков. То есть, банки держатся на честном слове самых богатых людей страны и благодаря политической поддержке, которая проявляется по-разному: в виде размещения депозитов квазигосударственного сектора, привлечение банков к госзаказу – распределение финансов в рамках различных программ, обеспечение ликвидностью и пр.

И, конечно, такая расстановка сил позволяет богатым людям, которые чаще всего имеют непосредственное отношение к элите, управляющей страной, принимать решения в выгодном для себя виде.

Наверное, именно поэтому разговоры о налогообложении доходов на депозиты умерли в зародыше, а норма об освобождении физических лиц от этой повинности заложена даже в Налоговом кодексе.

Точно также освобождаются от налогообложения дивиденды по акциям, которые находятся в официальном списке фондовой биржи KASE, а также доход от прироста стоимости при реализации акций методом открытых торгов на фондовой бирже KASE. То же самое касается и облигаций. По ним и вознаграждение, и доход от прироста стоимости освобождены от налогов.

Здесь понятно: нужно стимулировать развитие фондового рынка. И поэтому внутренние инвестиции в различные финансовые инструменты, как правило, не облагаются налогом, в отличие от внешних. Однако и здесь практикуется избирательный подход. Например, с вознаграждения с инвестиций в паи инвестиционного фонда или в микрофинансовую организацию нужно отдать «десятину» в пользу государства.

Эксперт в области управления личными финансами и инвестициям Оркен Динасылов уверен: «Любые налоги – это не обязательно плохо, если они используются по назначению, улучшают отрасль, экономику и, в целом, жизнь людей. Но у нас, к сожалению, не так».

«Вопрос не в том, хороший налог или плохой. Речь о самой системе. В нормальной стране люди должны понимать, за что платят, налоги должны быть прозрачными. Вот если бы был налог на бордюры, вы бы согласились его оплачивать? Очень сомневаюсь. А если выстроить систему, как к Норвегии и сделать так, что чем больше платишь налоги, тем больше благ получаешь? Наверное, в этом случае каждый из нас с удовольствием бы платил сколь угодно высокие налоги», — считает эксперт.

P . S . Не исключено, что часть крупных вкладчиков с российской пропиской переместится в южные широты. Казахстанской финансовой системе это ничем не грозит. Нерезиденты очень любят наш депозитный рынок с его высокими доходами. А, может быть, сделать так, чтобы россияне поднимали наши банки?

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