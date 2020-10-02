Алматы. 2 октября. КазТАГ – Т23 млрд намерены потратить на селезадерживающие плотины в двух горных ущельях Алматы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Казселезащита» комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК; наименование – работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений; дополнительная характеристика – строительно-монтажные работы объекта «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улкен Алматы ниже устья реки Аюсай»; плановая сумма – Т7 315 010 383,93; сумма на первый год – Т12 986 857,14, сумма на второй год – Т1 957 835 544,65, сумма на третий год – Т5 344 187 982,14», — говорится в описании лота, размещенного 30 сентября на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 5 октября в 18.00.

«Бассейн реки Улкен Алматы относится к I-й категории селевой опасности в верховьях которого расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 19 мореных и ледниковых озер (из которых четыре являются прорывоопасными), в зону воздействия которых попадают 1937 объектов и свыше 11 тыс. человек. Сейсмичность района работ составляет 9 баллов», — сказано в технической спецификации к конкурсу.

Еще Т165 099 526,79 (Т302 267,86 в первый год, Т45 290 741,07 – второй и Т119 506 517,86) планируют потратить на технический надзор строительства указанной плотины ниже устья Аюсая.

Также 30 сентября на портале госзакупок «Казселезащита» разместила еще один лот – строительно-монтажные работы объекта «Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай» на сумму Т15 506 691 723,21 (Т13 051 535,71 закладывают на первый год, Т2 996 064 687,5 – на второй и Т12 497 575 500 – на третий). Сроки начала и завершения приема заявок те же, что по плотине ниже устья Аюсая.

«Целью разработки проекта селезадерживающей плотины на реке Аксай является инженерная защита от селевых потоков нижерасположенных объектов: пионерского лагеря «Ленинец»; лесничества; дачного массива «Аксай»; поселка Акжар; Наурызбайского района города Алматы, расположенного вдоль русла реки Аксай, и других населенных пунктов, защита жизни людей, защита объектов народного хозяйства, находящихся в селеопасной зоне», — сказано в техспеке.

Технадзор по данному проекту «Казселезащита» оценивает в Т301 701 392,86 (Т253 964,29 на первый год, Т57 633 464,29 – на второй и Т243 813 964,28 – на третий).

Напомним, 30 сентября ДЧС Алматы сообщил о том, что в целях обеспечения безопасности населения и инфраструктуры города акиматом города Алматы за счет местного бюджета была разработана проектно-сметная документация (ПСД) на строительство двух селезадерживающих плотин в ущельях Аюсай и Аксай. Отмечалось, что проекты строительства были переданы в ГУ «Казселезащита» МЧС РК для осуществления строительно-монтажных работ. ДЧС уточняло, что строительство плотин запланировано на 2021-2023 годы.