Туркестан. 3 октября. КазТАГ – Аэропорт Туркестана готовятся допустить к обеспечению международных полетов, передает корреспондент агентства.

«Допустить аэропорт города Туркестан к обеспечению международных полетов воздушных судов», — говорится в проекте постановления правительства.

Напомним, воздушная гавань Туркестана открылась 28 сентября. Пропускная способность аэропорта – 450 пассажиров в час. В день открытия сообщалось, что с нового аэропорта на первом этапе казахстанскими авиакомпаниями будут открыты рейсы в Нур-Султан, Алматы и в дальнейшем в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан будет соединен с другими областными центрами Казахстана. Также отмечалось, что авиакомпанией Turkish Airlines планируется открытие рейсов в Стамбул. Кроме того, в министерстве иностранных дел Казахстана сообщали, что аэропорт Туркестана будет включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний.