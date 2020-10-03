Нур-Султан. 3 октября. КазТАГ – Упрощенные правила возмещения затрат экспортерам вступили в силу в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции.

«С 3 октября вступают в силу упрощенные правила по возмещению затрат экспортерам Казахстана», — говорится в сообщении.

Как пояснили в МТИ, в целях расширения и увеличения доли несырьевого экспорта страны ведомством внесен целый ряд поправок в действующие правила по возмещению затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров.

«В новых правилах оптимизирован пакет документов, внедрены новые виды затрат, актуализирован перечень возмещаемых товаров, предусмотрена градация лимитов возмещения в зависимости от уровня передела товара, а также встречные обязательства предприятий при получении возмещения за затраты. К примеру, исключена необходимость предоставления путевого листа, различных справок, фотографий и других документов», — уточнили в минторговли и интеграции.

Теперь, как заверили в МТИ, возместить часть затрат смогут трейдеры и дистрибьюторы, а также сельскохозяйственные производственные кооперативы, экспортирующие обработанные товары.

«К возмещению также подлежат затраты, понесенные на оплату аренды торговых полок на внешних рынках. Кроме того, к возмещению также подлежит часть затрат, понесенных на участие в зарубежных форумах, конкурсах и конгрессах, затраты на транспортировку товаров собственным автотранспортом, на доставку пробных образцов продукции для прохождения процедуры сертификации. Будет возмещаться часть затрат, связанных с проведением процедур получения разрешения по использованию объектов исключительных прав (франчайзинг) за рубежом, с прохождением зарубежной сертификации, аккредитации, инспекции», — сказано в сообщении.

В перечне предоставляемых документов для возмещения части затрат, по данным МТИ, предусмотрен документ, подтверждающий статус отечественного производителя.

«Такими документами могут быть: индустриальный сертификат, декларация о соответствии, сертификат о происхождении, ветеринарный сертификат и так далее», — уточнили в министерстве.

Для стандартизации лимит возмещения части затрат при доставке товаров изменен до 75 тыс. МРП вместо указанных ранее 1/50 от объема выделенных финансовых средств на текущий финансовый год.

«Таким образом, сумма гарантированного возмещения перестанет зависеть от бюджетирования», — считают в минторговли и интеграции.

В новых правилах, согласно сообщению, также урегулированы вопросы по встречным обязательствам предприятий. Кроме того, заявки от предприятий, как заверили в МТИ, теперь будут приниматься только в электронном виде, «что позволит сэкономить время и исключить дополнительные почтовые расходы заявителей».

«Основная задача инструмента – поддержать и стимулировать экспортоориентированных производителей. Это дает им возможность нарастить объемы, номенклатуру экспортной корзины, расширить географию стран. Выходить как на рынок ЕАЭС, так и рынки третьих стран, наладить выпуск новых видов товаров. Сегодня мы тесно работаем с несколькими сотнями экспортеров. Однако не стоит забывать, что это бюджетные средства и ответственность за их эффективное использование государство несет вместе с бизнесом», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как заявил заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Айдар Какимжанов, компании, получившие одобрение на возмещение затрат, в основном, экспортируют в соседние страны: Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, а также в Швейцарию, Бангладеш, Ирландию, Бахрейн.

«Кроме того, возмещая затраты, будет намного легче выйти на новые рынки Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, США и другие. Все эти меры государственной поддержки позволяют предприятиям быть более эффективными и конкурентоспособными в торговле, а также увеличивать объемы внутреннего производства и экспортной выручки. И таким образом, увеличивая налоговые отчисления, дать положительный импульс развитию национальной экономики, росту благосостояния казахстанцев, реализации социальных программ», — заявил Какимжанов.