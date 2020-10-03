«Антикор» планирует провести анализ коррупционных рисков в аппарате минздрава РК

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Агентство по противодействию коррупции планирует провести анализ коррупционных рисков в аппарате министерства здравоохранения РК, сообщает пресс-служба ведомства.

«Агентством и министерством (здравоохранения – КазТАГ) подписан совместный приказ о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в Фонде социального медицинского страхования. Антикоррупционная служба также планирует провести подобный анализ и в центральном аппарате минздрава. Важным аспектом является широкое привлечение гражданского общества к проведению анализа. Спикеры уделили особое внимание необходимости развития общественного контроля в области здравоохранения», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, министерством проводится всесторонняя поддержка движения общественных активистов по контролю лекарственного обеспечения и качества оказания медицинской помощи «Общественный контроль COVID-19 Казахстан».

«Наряду с этим, Общественному совету минздрава необходимо «придать свежее дыхание», расширив возможности конструктивного участия компетентных представителей экспертного сообщества. Также, в рамках исполнения антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы, а также меморандума о сотрудничестве между Агентством и министерством по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, в текущем году организована работа проектного офиса «Адалдық алаңы», утвержден его устав», — пишет пресс-служба.

Также сообщается, что за последние 15 лет финансирование здравоохранения увеличилось в 8 раз (2005 – Т191,4 млрд, 2020 – Т1,6 трлн) с учетом роста обеспечения объема гарантированной бесплатной медицинской помощи и медицинского страхования.

Дополнительно на противоэпидемиологические меры по борьбе с COVID-19 выделено более Т300 млрд, из них свыше трети – через минздрав. Почти Т60 млрд направлены на надбавки и дополнительное стимулирование работников здравоохранения, задействованных в карантинных мероприятиях.

«Важно не допустить расхищение либо нецелевое расходование этих средств. Каждый выделенный тенге должен дойти до адресатов в виде медицинских услуг, СИЗов, надбавок медикам. Врачи, рискуя своим здоровьем, находятся на передовой в период пандемии, оказывая помощь населению. За это хотел бы выразить им особую благодарность от лица Агентства. С другой стороны, эффект положительных усилий нивелирует коррупция. К сожалению, это явление не обошло министерство и его подведомственные организации, равно как и управления здравоохранения на местах», — сказал председатель Агентства Алик Шпекбаев.