Беспошлинный ввоз ряда товаров для борьбы с коронавирусом продлили в ЕАЭС

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Беспошлинный ввоз ряда товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией (КВИ) продлили в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Совет ЕЭК принял решение продлить срок освобождения от ввозной таможенной пошлины ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения КВИ. Тарифная льгота продлевается с 1 октября по 31 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Как пояснили в комиссии, из перечня исключили ряд товаров, по которым налажено собственное производство в достаточном количестве.

«Речь идет, в частности, о тест-системах для выявления заболевания, готовых противовирусных дезинфицирующих средствах, лабораторных термосумках и медицинских морозильниках, бинтах, вате, марле, одноразовых средствах индивидуальной защиты (масках и бахилах)», — уточнили в ЕЭК.

При этом на территорию ЕАЭС по-прежнему можно беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.

«По значительной части списка мы продлеваем режим с тем, чтобы все необходимые поставки по средствам защиты, медицинскому оборудованию и материалам были в полном объеме осуществлены, и мы могли эффективно бороться с рисками пандемии. Но так как большие результаты достигнуты в собственном производстве, то необходимости импортировать другую часть продукции больше нет», — сказал член министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение комиссии распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября.

«Продукция, импортируемая в целях предотвращения распространения КВИ на территории ЕАЭС, освобождается от уплаты ввозной таможенной пошлины по решению совета ЕЭК от 16 марта 2020 года №21 при наличии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного уполномоченным органом государства-члена ЕАЭС в соответствии с национальным порядком», — пояснили в ЕЭК.