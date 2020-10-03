Алматы. 3 октября. КазТАГ – Какие ограничения вводятся в Казахстане с 6 октября, сообщает межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусом в Казахстане.

«Все лица, прибывшие в РК авиарейсами из-за рубежа, проходят термометрию, анкетирование и представляют справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не менее 72 часов на момент пересечения государственной границы Казахстана», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии справки к въезду не допускаются.

«Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку, проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки, они продолжают следовать по месту назначения», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, прибывшие на место казахстанцы и иностранные граждане, независимо от наличия справки, подлежат изоляции в карантинном стационаре до двух суток для лабораторного обследования на коронавирус.

«После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки», — сообщается в тексте.

Правила вводятся с 00.00 6 октября.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 5 октября ужесточает карантинные меры в рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции.