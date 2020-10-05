Алматы. 5 октября. КазТАГ – Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов получил политическое убежище во Франции, сообщила его юрист и соратница Бота Джардемали.

«Национальный суд по вопросам убежища Франции вынес решение о признании Мухтара Аблязова политическим беженцем! Это было сделано, несмотря на мощнейшее политическое давление Казахстана на руководство Франции, международное лоббирование, организованное режимом, его грязный пиар, сфабрикованные обвинения, манипуляции и прямое давление на французское правосудие. Это судебное решение – просто фундаментальное и рассматривает многие ключевые политические и правовые аспекты, и дает оценку режима Назарбаева французским правосудием», — написала Джардемали на своей странице в социальной сети в понедельник.

Напомним, дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола.

В июле 2013 года олигарх был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.

Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений.

Кроме того, уголовному преследованию в Казахстане регулярно подвергаются сторонники партии «Демократический выбор Казахстана» («ДВК»), которая в марте 2018 года решением суда в Нур-Султане была признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана.