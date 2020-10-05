Требования к бизнес-планам инвестпроектов для предоставления господдержки упростили в РК

Нур-Султан. 5 сентября. КазТАГ – Требования к бизнес-планам инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки упростили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В требованиях по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта (…): подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции: «1) поставки сырья, материалов и оборудования: перечень видов используемого сырья и материалов; усредненная норма расходов импортируемого сырья и материалов на производство единицы готовой продукции, выпускаемой на оборудовании в рамках инвестиционного проекта, с указанием наименования и объема используемого сырья и материалов (заполняется при освобождении от обложения таможенными пошлинами при импорте данного сырья и материалов, а также при освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость при импорте сырья и (или) материалов); перечень необходимого технологического оборудования; новизна технологического оборудования (дата выпуска и модель оборудования)», — говорится в приказе министерства иностранных дел Казахстана.

Прежняя редакция указанного подпункта содержала также требование включать в коммерческий раздел бизнес-плана информацию о поставщиках технологического оборудования и сырья с указанием наличия договорных отношений с юридическим лицом, подавшим заявку на предоставление инвестиционных преференций.