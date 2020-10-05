Алматы. 5 октября. КазТАГ – Бессрочные митинги против результатов парламентских выборов проходят в Бишкеке, сообщает Kaktus Media.

«На площади Ала-Тоо проходят митинги сразу нескольких партий. Первыми в 11.00 вышли «Социал-демократы». От их имени выступала Ирина Карамушкина, которая заявила, что они не признают результаты выборов и объявляют бессрочный митинг. Следом в 12.00 на площадь прибыла партия «Чон казат». Началась перепалка, поскольку представители партий не могли решить, кому выступать. Родственники жертв апрельской революции начали кричать, что это их место. В итоге представили пяти объединившихся партий («Реформа», «Мекен Ынтымагы», «Чон казат», «Ыйман Нуру» и «Ордо») сдвинулись чуть восточнее и митингуют там. Здесь же находятся представители партии «Мекенчил». В итоге партия «Социал-демократы» тоже присоединилась к этой группе», — говорится в сообщении в понедельник.

В то же время, около театра оперы и балета собрались сторонники партий «Ата Мекен», «Республика», «Бир Бол» и «Замандаш».

«Гарантии, что это не повторится нет, но это не важно. Нужно отменить результаты, иначе это будет иметь плачевные последствия. Я прогнозировала 3-4-е место минимум», — сказала член партии «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева.

По ее словам, монополизация парламента приведет к тому, что не будет оппозиции.

«На ручной подсчет надежды нет. Проблема – в подкупе голосов, использовании административного ресурса и криминалитета. Это повлияло на результат. Мы получим бандитский парламент», — считает Сасыкбаева.

Рядом с местами проведения митингов наблюдается скопление силовиков, также замечены представительницы так называемых ОБОНов (ОБОН – отряд баб особо назначения), которые известны различными провокациями в ходе протестных акций.

По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Еще одна партия – «Мекенчил» – набрала 6,85%. Еще будут считать региональный порог, который составляет 0,7%.

Напомним, парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. Выборы проводились исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша претендовали 16 партий.