Временные ограничения работы автобусов ухудшают ситуацию с COVID-19 – Бекшин

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Временные ограничения работы общественного транспорта ухудшают ситуацию c COVID-19, заявил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Жандарбек Бекшин.

«Опыт показал, что временные ограничения по работе транспорта, наоборот, ухудшают ситуацию. Поэтому временные ограничения мы минимизировали, вернули работу в тот же гражданский формат. Сейчас показаний для того чтобы останавливать транспорт, в том числе, в выходные и праздничные дни, нет», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

По его словам, сейчас идет пилотный проект по использованию бактерицидных ламп для дезинфекции автобусов.

IT-технологии, добавил главный государственный санитарный врач Алматы, используются для того, чтобы информировать водителя, что в салоне находится человек без маски, но в целом делается упор на санитарно-просветительную работу.

«В первую очередь, нужно соблюдать масочный режим. При входе в общественный транспорт, я еще бы рекомендовал добавить перчатки и карманные санитайзеры. Также необходимо соблюдение социальной дистанции», — рекомендовал главсанврач.

Вместе с тем, он считает правильным, что в Алматы школьников, детей, учащихся средних учебных заведений «держат на дистанции», поскольку они – супер-распространители инфекции.

«Этим контингентом распространяется инфекция и заражение практически до 80% больных», — добавил Бекшин.