Случаев заражения коронавирусом в дежурных классах не выявили в Алматы

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Случаев заражения коронавирусом в дежурных классах в Алматы не выявлено, сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Среди учителей, которые у нас имеются дежурные группы, не только среди учителей, но и среди учеников, заболеваний не зарегистрировано», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что всего в сентябре было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом среди школьников, находящихся на дистанционном обучении.