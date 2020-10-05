Случаев заражения коронавирусом в дежурных классах не выявили в Алматы

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Алматы. 5 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Случаев заражения коронавирусом в дежурных классах в Алматы не выявлено, сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Среди учителей, которые у нас имеются дежурные группы, не только среди учителей, но и среди учеников, заболеваний не зарегистрировано», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что всего в сентябре было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом среди школьников, находящихся на дистанционном обучении.

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