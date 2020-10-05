Методика определения величины прожиточного минимума в РК признана экспертами – Мамин

Нур-Султан. 5 октября. КазТАГ – Методика определения величины прожиточного минимума (ПМ) в Казахстане признана экспертами, сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос депутатов мажилиса.

«По итогам проводимых в стране исследований с привлечением международных и национальных экспертов методика определения величины ПМ, используемая в Казахстане, признана экспертами Международной организации труда (МОТ) соответствующей международным требованиям», — говорится в представленном в понедельник ответе Мамина на депутатский запрос.

При этом, добавил он, «было рекомендовано внести некоторые изменения в состав продовольственной корзины и его структуру».

«Эти меры по совершенствованию методики определения ПМ реализуются в два этапа. Во-первых, с учетом экономических возможностей страны и в реализацию послания первого президента Республики Казахстан народу Казахстана от 31 января 2017 года о необходимости пересмотра ПМ, изменена структура ПМ. Так, доля непродовольственной части ПМ была увеличена с 40% до 45%. При этом продовольственная корзина продолжает обеспечивать среднедушевую энергетическую ценность в 2175 ккал в день. Это привело к увеличению величины ПМ с Т24 459 в 2017 году до Т28 284 в 2018 году и благоприятно повлияло на размеры выплат более 3 млн граждан», — утверждает руководитель кабмина.

Он уточнил, что из республиканского бюджета дополнительно было выделено порядка Т386 млрд.

«Во-вторых, в условиях, произошедших за последние годы изменений в потреблении населением продуктов питания и специфики наполняемости продовольственного рынка страны, с учетом рекомендаций Казахской Академии питания, прорабатываются вопросы расширения перечня продовольственных товаров с 43 до 51 наименования, увеличения нормы потребления продуктов с соответствующим повышением суточной энергетической ценности с 2175 ккал до 2330 ккал. По предварительным расчетам это потребует выделение из республиканского бюджета дополнительно более Т1,1 трлн. Дальнейшие меры по совершенствованию методики определения ПМ будут приниматься в рамках реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года, предусматривающего постоянный пересмотр величины и структуры ПМ как основы в расчете всех базовых социальных выплат от государства. Работа по указанным направлениям продолжается и находится на контроле правительства», — заверил Мамин.

Как уточнил премьер, порядок определения ПМ регламентирован законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» и правилами расчета величины прожиточного минимума.

«C 1 января текущего года величина ПМ для исчисления размеров базовых социальных выплат составила Т31 183, с 1 апреля – Т32 668. Соответственно, были повышены размеры социальных выплат, рассчитываемые на основе ПМ, на которые из республиканского бюджета дополнительно направлено более Т140 млрд», — сказано в ответе главы правительства.

Фактический уровень ПМ в целом по республике, областям, городам республиканского значения, столицы, районам и городам областного значения, как уточнил руководитель кабмина, в среднем на душу населения и по основным половозрастным группам рассчитывается органами статистики.

«Расчет ПМ осуществляется, исходя из стоимости продовольственной корзины, увеличенной на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги (установлена в размере 45% к стоимости минимальной потребительской корзины). Согласно пункту 10 правил при расчете стоимости продовольственной корзины, учитываются минимальная величина потребления продуктов и средние розничные цены за текущий месяц, в которых уже учтен уровень инфляции», — сообщил Мамин.

Напомним, 2 сентября депутаты напомнили, что вице-министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов ранее не смог внятно ответить на вопрос, сможет ли он прожить на социальную выплату 42500 тенге в месяц, которую выплачивали в период карантина.

«Ему повезло, что его не спросили про прожиточный минимум. На сегодня его величина составляет всего Т32 668, что на 25% меньше, чем те же самые 42 500 тенге», — отметили парламентарии.

По мнению мажилисменов, с учетом роста цен и реальных потребностей человека должна быть пересчитана величина ПМ. Они считают, что действующая величина ПМ «не соответствует реальным потребительским расходам граждан, о чем также свидетельствуют статистические данные».

Депутаты сочли необходимым: 1) привести нормы потребления продуктов питания ПМ в соответствие с научно обоснованными физиологическими нормами и реальным потреблением казахстанцев; 2) исходя из данных норм, пересчитать продовольственную корзину ПМ.