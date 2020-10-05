Нур-Султан. 5 октября. КазТАГ – 10 участков углеводородов продают в Казахстане, стоимость – от Т20 млн до Т60,5 млн каждый, передает корреспондент агентства.

«Участок Сагиз: тип торгов – аукцион на повышение по углеводородам; стартовый размер подписного бонуса – Т60 199 260; взнос за участие – Т277 800», — говорится в объявлении, размещенном на электронной торговой площадке реестра государственного имущества.

Согласно объявлению, указанный участок площадью 4 962,24 кв.км расположен на территории Атырауской и Актюбинской областей.

Также на электронной площадке выставлены на торги еще девять участков углеводородов: участок Карабау площадью 1,698,72 кв.км (Атырауская и Западно-Казахстанская области) – за Т20 668 320 (здесь и далее указаны стартовые цены – КазТАГ); участок Забурунье площадью 3276,63 кв.км (Атырауская) – за Т38 641 980; участок Бегайдар площадью 2872,2 кв.км (Атырауская) – за Т34 336 080; участок Дереш площадью 5004,8 кв.км (Атырауская и ЗКО) – за Т60 560 400; участок Балкудук площадью 2688,59 кв.км (Атырауская) – за Т32 363 700; участок Бестерек площадью 3040,94 кв.км (Атырауская) – за Т36 502 920; участок Уштаган площадью 3055,11 кв.км (Атырауская) – за Т36 697 380; участок Кошалак площадью 2848,06 кв.км (Атырауская) – за Т33 863 820; участок Сарайшык площадью 3644,87 кв.км (Атырауская) – за Т43 309 020.