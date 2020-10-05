Алматы закрывать не будут, уверяет Бекшин

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Закрывать границы Алматы не планируется, заверил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Кто-то занимается распространением фейков, и я не хочу участвовать в этом процессе. Никакого закрытия не предвидится», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

При этом он напомнил, что строгий карантин вводится при 70% заполняемости коек.

«Карантинные мероприятия проводятся при занятости коек 70%, у нас на сегодня заняты всего 5% от базовых 1,9 тыс. с лишним коек», — отметил он.

По словам главсанврача города, за эпидемиологической ситуации в Алматы наблюдает эпидназдзор.

«У нас идет дозорный эпидназдзор, который должен вовремя проинформировать нас о том, что идет рост или же выявлен новый штамм коронавируса. Вот именно это функция дозорного эпиднадзора», — сказал Бекшин.